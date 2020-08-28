شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُطالب ظهير الأهلي بالاهتمام بالواجب الدفاعي بعد أخطاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمد هاني لاعب الفريق الإهتمام الجانب الدفاعي بشكل أفضل مما ظهر عليه مؤخراً وتحديداً في مباراة الزمالك التى خسرها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف السبت الماضي في الدوري ، وتحدث فايلر مع محمد هاني خلال جلسة جعتهما مؤخراً عن بعض القصور في مهامه الدفاعية ، وأكد له خلالها أن الجانب الدفاعئ لا يقل عن الدور الهجومي وعليه أن يهتم به في المباريات المقبلة حتى لا يتسبب في إهتزاز مرمى الفريق كما حدث في لقاء الزمالك التى لم يكن هاني موفقاً فيها إطلاقاً على الصعيد الدفاعي.

ويعود محمد هاني لقائمة الاهلي في مباراة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن لقاء الجونة أول أمس ، الأربعاء، في الجولة 22 والتى فاز فيها الأخلي بهدف نظيف للإيقاف.

من ناحية أخرى ، يبدأ حسين الشحات لاعب الأهلي الأسبوع المقبل برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضي، حيث تقرر خضوع اللاعب لمسحة طبية الأسبوع المقبل على أن يبدأ برنامج التأهيل بعد ظهور نتيجة المسحة ويؤدى البرنامج التأهيلى لمدة أسبوعين.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أن الشحات سينتظم فى برنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سيعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات ليكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع الأهلي فى مباراتي الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين (بالمغرب ومصر على التوالى) فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.