فيديو.. 7 لاعبين ومدرب يخطفون بريق النجومية بالجولة 22 للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز تألق لاعبين ومدربين بشكل لافت، كانوا حديث الصباح والمساء فى الوسط الكروى، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية المسابقة المحلية برصيد 59 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاءً وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

ونلقى الضوء في السطور التالية على النجوم اللامعة بالجولة الأخيرة للدورى.

*عماد النحاس

أصبح عماد النحاس نجم الاهلى الأسبق والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب "بعبع" فريق الزمالك، لاسيما أن المدرب الشاب اعتاد تحقيق نتائج إيجابية أمام الفارس الأبيض أياً كان الفريق الذى يتولى تدريبه، وسبق أن واجه نجم الأهلى السابق الفارس الأبيض في 7 مباريات فاز فى مباراتين في الأولى كان مديراً فنياً للشرقية بهدف دون رد في 5 أبريل 2017 والثانية كانت حينما قاد ذئاب الجبل للفوز بهدفين مقابل هدف على الفارس الابيض، وخسر مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وسجلت فرق النحاس سبعة أهداف في شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 7 أهداف أيضاً .

وقاد عماد النحاس المقاولون العرب لتحقيق إنجاز لم يحققه منذ 18 عاماً حينما فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فلم يفز ذئاب الجبل الفوز على الفارس الأبيض فى الدوري منذ 20 أبريل 2002.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19.

*محمد الشناوى

حارس مرمى الأهلى يواصل الإمتاع والإبداع فلم يكتف بالحفاظ على نظافة شباكه وتصديه لكرات خطيرة من مهاجمى الجونة ليحافظ على التعادل للمارد الأحمر، وإنما تقمص فى هذه الجولة دور "مستر أسيست" ليهدى مروان محسن تمريرة سحرية سجل منها هدف فوز الأهلى على الجونة فى الوقت القاتل.

*مروان محسن

تعرض مروان محسن، مهاجم الأهلي، لموجة من الانتقادات طوال الأيام الماضية، بعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف لهدف بالدورى، حيث وجهت إليه الجماهير الكثير الانتقادات، إلا أنه عاود مرة أخرى لمصالحة الجماهير المصرية بإحرازه هدفا قاتلا في شباك الجونة.

ونجح مروان محسن فى إنهاء صيام طويل عن التهديف دام لـ 347 يوماً بتسجيله هدف الفوز للمارد الأحمر في شباك الجونة بهذه الجولة ، وكان آخر هدف سجله مروان محسن في شباك طنطا ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

*مروان حمدى

ويعد مروان حمدى مهاجم وادى دجلة نجم الجولة وأفضل لاعب بتسجيله هدفين فى شباك المقاصة وصناعة الهدف الثالث وتقديمه مستويات متميزة فى هذه المواجهة ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب المقاصة في صراع النجاة من الهبوط.

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*عبد الرحمن مجدى

وواجه عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى، موجة انتقادات عنيفة من جماهير الدراويش الفترة الأخيرة بداعى تراجع مستواه، إلا أن لاعب المنتخب الأولمبى فاجأ الجميع وقاد فريقه لتحقيق انتصار غائب عن الإسماعيلى منذ خمس جولات كاملة على حساب طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل منها عبد الرحمن مجدى هدفين وصنع ركلة جزاء سجلها عمر الوحش.

*إبراهيم حسن

وفى صراع الوصافة بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب كان إبراهيم حسن لاعب خط وسط بيراميدز حاضراً ليقود الفريق السماوى لانتصار كبير على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد سجل منها هدفين ليعزز فرص فريقه فى إنهاء الموسم بالمركز الثانى المؤهل للمشاركة الأفريقية فى الموسم الجديد.

*كريم طارق

يوماً بعد الآخر يثبت كريم طارق نجم طلائع الجيش أنه أحد أهم اللاعبين المتألقين فى سماء الدورى المصرى هذا الموسم بفضل تألقه مع فريقه، وفى هذه الجولة نجح في تسجيل هدف التعادل للطلائع في شباك حرس الحدود بالدقيقة 97 ليؤكد أنه ورقة رابحة.

*عماد السيد

واصل عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندرى تألقه مع زعيم الثغر هذا الموسم ونجح في التصدي لركلتى جزاء من حرس الحدود ليهدى سيد البلد تعادلا بهدف لكل فريق في هذه الجولة ليثبت أن الحارس نصف الفريق بالفعل.