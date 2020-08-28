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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 28 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتى كان أبرزها، الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً للمصري في برج العرب، و الزمالك يحتفل اليوم بافتتاح المنشأت الجديدة ومسجد محمد مشالي.

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا االيوم استعداداً للمصري في برج العرب

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، إستعداداً لمباراة المصري المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز ويدخل الفريق معسكر عقب مران اليوم الذى سيختار بعده فايلر قائمة المباراة والتى ستشهد غياب الثنائي أحمد فتحي وآليو داينج لحصولهما على الإنذار الثالث أمام الجونة فيما سيعود محمد هاني الذى غاب عن لقاء الجونة للإيقاف.

الزمالك يحتفل اليوم بافتتاح المنشأت الجديدة ومسجد محمد مشالي

يفتتح اليوم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

الأندية التركية تهدد انتقال أيوب الكعبى للدورى المصرى

رفض الدولي المغربي ايوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني الانضمام للاهلي والزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي ، الذى فسخ عقده منذ أيام، حيث أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب على المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

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لجنة الانضباط تجتمع الأسبوع المقبل لحسم عقوبات القيعى وفرج عامر

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، اجتماعا الأسبوع المقبل لاعلان عقوبات عدد من الأسماء والشخصيات الرياضية التى تم احالتها للجنة مؤخرا بعد هجومهم على لجنة الحكام واللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، خلال الفترة الماضية حيث تم وضع قائمة بعدد من الأسماء لمراجعة تصريحاتهم قبل اصدار القرارات، ومن بينهم عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى وفرج عامر رئيس سموحة وخالد مهدى مدير الكرة بالانتاج وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.

فايلر يفاضل بين ثنائي أجنبي لضم بديل رمضان صبحي للأهلي

يفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حالياً بين ثنائي أجنبي لاختيار أحدهما خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل التعاقد معه لدعم صفوف الفريق خلال فترة الموسم المقبل ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذى رفض البقاء في القلعة الحمراء وقرر الرحيل وسينتقل لنادي بيراميدز بنسبة كبيرة وربما يفجر مفاجأة كُبرى ويرحل للزمالك ، وقال مصدر في الأهلي أن المدرب السويسري يعكف حالياً على دراسة سيرة ذاتية للاعبين أجنبيين سيختار أحدهما ، ومن المقرر أن يختار فايلر أحد هذا الثنائى الأجنبى حتى تبدأ إدارة الأهلى رحلة التعاقد معه للانضمام للفريق فى الموسم الجديد، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.

دخل الثنائى مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومصطفى محمد مهاجم الزمالك ضمن الاختيارات الأساسية للجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، فى المعسكر المقبل استعداداً لمباراتى توجو فى نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى شهر يناير.

شاهد الحافلة الجديدة لفريق طلائع الجيش بعد وصولها لمقر النادى

وصلت إلى مقر نادى طلائع الجيش الحافلة الخاصة بالنادى، والتى تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، من إهداء شركة برزينتشين راعى للنادى، والتى سبق لها إهداء معظم الأندية المصرية حافلات تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، وعلى رأسها الأهلى والزمالك والإسماعيلى.