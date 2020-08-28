شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جدول الدورى المصري بعد إنتهاء الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء الجولة 22 من بطولة الدورى الممتاز حافظ الأهلى على تربعه على قمة المسابقة بعدما حقق فوزاً قاتلاً على الجونة بهدف نظيف، فيما سقط الزمالك أمام المقاولون العرب (1_2)، وقبل انطلاق منافسات الجولة 23 غداً، السبت، نلقى فى التقرير التالى بعض التفاصيل والمعلومات عن ترتيب الدوري.

س: ماذا عن صراع قمة الدورى؟

ج: القمة يتربّع عليها حالياً الأهلى بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فالمارد الأحمر يملك 59 نقطة فيما يأتى بيراميدز ثانياً بـ42 وبنفس الرصيد يأتى الزمالك فى المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يحل المقاولون رابعاً برصيد 40 نقطة.

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س: ما هى نتائج الجولة 22 من الدورى؟

ج: إنبى 1-1 أسوان، بيراميدز 3-0 الإنتاج الحربى، طلائع الجيش 1-1 سموحة، نادى مصر 0-0 الإنتاج الحربى، الأهلى 1-0 الجونة، الاتحاد السكندرى 1-1 حرس الحدود، وادى دجلة 3-1 مصر المقاصة، المقاولون العرب 2-1 الزمالك والإسماعيلى 3-1 طنطا.

س: ماذا عن أبرز الأرقام فى الجولة 22؟

ج: الجولة شهدت تسجيل 21 هدفاً فى 9 مباريات، بمعدل يتخطى هدفين فى كل مباراة، كما شهدت احتساب 4 ركلات جزاء، سُجلت واحدة بنجاح عن طريق عمر الوحش لاعب الإسماعيلى، وأهدرت ثلاث ركلات عن طريق عمرو جمال مهاجم الطلائع ومصطفى جمال وجريندو لاعبى حرس الحدود، وأشهر الحكام 35 كارت أصفر و3 كروت حمراء، من نصيب المالى أليو ديانج لاعب الأهلى وفادى نجاح ومحمد عصام لاعب المقاولون العرب.

س: من أقوى الفرق هجوماً ودفاعاً قبل انطلاق الجولة 23؟

ج: الأهلى صاحب أفضل هجوم بـ54 هدفاً وأقوى أهداف حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط.