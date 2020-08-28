شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط الدولى للجودو أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي للجودو استئناف النشاط وعودة المنافسات للعبة مرة أخرى بدءاً من أكتوبر المقبل، بإقامة أولى البطولات وهى الجراند سلام والمقرر إقامتها فى المجر بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل بعد توقف أكثر من 6 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا الفترة الماضية.

كما أعلن الاتحاد الدولى أن ثانى البطولات ستكون الجراند سلام المقرر إقامتها فى طوكيو بالفترة من 11 إلى 13 ديسمبر بنهاية العام.

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وقرر الاتحاد الأفريقى للجودو إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار خلال شهر ديسمبر بالمغرب، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، حيث كان من المقرر أن تقام بالمغرب أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

خلال مارس الماضى أعلن الاتحاد الأفريقى تأجيل البطولة الأفريقية إلى يونيو 2020 على خلفية انتشار الفيروس، لكن تم تأجيلها أيضا بسب عدم انحسار كورونا، ليتم فى النهاية تجديد شهر ديسمبر موعدا نهائيا لإقامة البطولة.

حصل إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، وتقدم عبد الله الشهابي محامي اللاعب بدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب الدولي وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل اعلان إيقافه بسبب المشاركة ببطولتين في العام المنقضي.