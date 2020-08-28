شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى لتشكيل الفريق الأساسى فى مباراة المصرى غداً بالجولة الـ23 من بطولة الدورى لتعويض غياب المالى آليو ديانج، الذى لن يُشارك أمام الفريق البورسعيدى بسبب حصوله على إنذار ثالث فى مباراة الجونة أمس الأول، الأربعاء، فى الدورى وانتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

وشارك حمدى فتحى برفقة ديانج وعمرو السولية ضمن التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة الزمالك فى الجولة قبل الماضية السبت الماضى والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى أمام الجونة وحل بديلاً فى الدقيقة 87 بدلاً من محمد مجدى قفشة.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه وافق على السماح للمالى أليو ديانج بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مضيفا أن غياب اللاعب المالى عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف، المقرر لها غداً، السبت، دفع الجهاز الفنى إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة فى ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصرى والمباراة التالية فى مسابقة الدورى، وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق.

ويعانى الاهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود كل من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، كما يغيب عن لقاء المصرى للإيقاف كل من أحمد فتحى والمالى آليو ديانج.