شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجبلاية السابق يحيى مئوية مباراة مصر مع إيطاليا 1920 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، مئوية مشاركة المنتخب المصرى لكرة القدم كأول منتخب غير أوروبى يشارك فى الدورات الأولمبية وكان ذلك أمام المنتخب الإيطالى، والتى أقيمت28 أغسطس عام 1920، وانتهت بفوز "الأتزورى" بهدفين مقابل هدف سجله حسن علوبه فى الدقيقة "30"، وهو أول هدف للفراعنة فى تاريخ الأولمبياد، قبل أن يسجل بريزى هدف الفوز للطليان فى الشوط الثانى.





وكتب مجاهد، عبر حسابه على تويتر، "مئوية المنتخب المصرى فى 28 أغسطس 1920.. شارك المنتخب المصرى كأول منتخب غير أوروبى فى أول مباراة دولية أمام المنتخب الإيطالى فى أنڤرس 1920 وانتهت المباراة 2/1 لإيطاليا، أحرز بالونسيرى لإيطاليا فى الدقيقة 25 وتعادل حسن علوبة فى الدقيقة 30 ثم أضاف بريتزى الهدف الثانى فى الدقيقة 57 من زمن المباراة".





من ناحية أخرى، أكـد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أن هناك أزمة كبيرة بعد التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية، وقال أحمد مجاهد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أقر بعض التعديلات الجديدة، بعد ظروف فيروس كورونا، وكانت هناك أجندة دولية، وتم إبلاغ الاتحادات القارية بإلغاء المباريات ما عدا قارة أوروبا".

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وأضاف مجاهد: "المنتخبات غير الأوروبية لن تستطيع السفر إلى أوروبا للمشاركة فى مباريات هناك، ولكن يتم الاكتفاء باللاعبين المحليين فقط، أما الاتحاد الأفريقى فقد يترك شهر أكتوبر للاستعداد، وفى نوفمبر من المحتمل أن يكون خلالها مباريات لتصفيات بطولة كأس العالم".

وأكد مجاهد أن " الأهلى والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء فى أفريقيا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وقد تكون هناك فترة توقف إجبارية إلا لو تم إهمال المنتخب الأول".





وتابع عضو الجبلاية السابق، "المنتخب من المفترض أن يتجمع فى شهر أكتوبر أم هل سيخوض تصفيات كأس العالم فى نوفمبر بشكل مباشر"، موضحا أنه من المستحيل إنهاء الدورى فى شهر أكتوبر المقبل، فى ظل وجود ضغط مباريات كبير فى المباريات المحلية والأفريقية، ثم ضغط آخر لمباريات ومعسكر منتخب مصر".

وقرر فيفا عدم إقامة فترة التوقف الدولى المقبلة فى موعدها، ليتم ترحيلها وإقامتها فى الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير من عام 2022 لكل الاتحادات القارية، باستثناء الأوروبى.