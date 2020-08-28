مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للأساسيين.. وبرنامج علاجي لحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استأنف فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المقاولون العرب أمس الخميس، التي خسرها الفريق بهدفين لهدف.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.