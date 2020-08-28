مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للأساسيين.. وبرنامج علاجي لحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
استأنف فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المقاولون العرب أمس الخميس، التي خسرها الفريق بهدفين لهدف.
وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.
قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.
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