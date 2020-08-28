تقارير: والد ميسي أخبر مسؤول باريس برغبة نجله في الانتقال لمانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبر مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بأن نجله يريد الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.

ميسي أخبر مسؤولي برشلونة رسميًا برغبته الجادة في الرحيل عن النادي الكاتالوني وسط اهتمام من جانب عدد من الأندية بخدماته.

وحسبما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن خورخي ميسي جمعته مكالمة بليوناردو أرواجو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، حيث طلب الأخير معرفة موقف نجله من الانضمام لنادي العاصمة الفرنسية.

وأضاف الصحيفة أن خورخي أكبر مسؤول النادي الفرنسي بطريقة ودية أن نجله يريد الانتقال إلى باريس سان جيرمان.