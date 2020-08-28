مصدر لمصراوي: لا لاحتراف مصطفى محمد في الوقت الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة يرفض مناقشة أي عرض لمصطفى محمد مهاجم الفريق في الوقت الحالي، على أن يتم فتح المجال أمام العروض بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير في الصحافة التركية قد أفادت بأن نادي جلطة سراي التركي يرغب في ضم مهاجم الأبيض خلال الفترة المقبلة وسط إشادة بقدراته.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن مجلس الإدارة لن يناقش أي عرض للاعب في الوقت الحالي، مشددًا أن هذا لا ينطبق على العرض التركي فقط بل كل العروض بصفة عامة.

وأكمل: "مرتضى منصور رئيس النادي وعد اللاعب بالاحتراف في حال نجح الفريق في الفوز بدوري أبطال أفريقيا."

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 25 سبتمبر للذهاب في المغرب ويوم 2 أكتوبر في برج العرب في مدينة الإسكندرية.