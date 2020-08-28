فلافيو يكشف.. حالة واحدة كانت ستنقله من الأهلي إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي السابق، أن رحيله عن الأهلي لينتقل إلى الشباب السعودي في 2009 كان لأمور مالية، مشيرًا إلى وجود حالة واحدة كانت ستنقله إلى بيراميدز.

ورد فلافيو على احتمالية انتقاله إلى بيراميدز بـ3 أضعاف راتبه عندما كان لاعبا في الأهلي، في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" قائلا: "كرة القدم معقدة وحياة اللاعب قصيرة للغاية".

وأضاف: "عندما كنت لاعبا في الأهلي قبل 11 عاما كان من الصعب ظهور ناد مثل بيراميدز، والأهلي وقتها كان يمر بفترة رائعة وكان من المستحيل أن يفرط في خدماتي".

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وأكمل: "لاعب كرة القدم يعيش على ما يكسبه من الأندية، رحلت إلى الدوري السعودي بسبب أمور مادية، لكني لم أكن لأنتقل لناد آخر في مصر لتقاضي نفس الراتب أو أقل".

وأتم: "لاعب كرة القدم يعتمد على العروض والمبالغ التي تصل إليه، فإذا كان هناك عرض أعلى بـ3 أضعاف كنت سأرحل، لأن الأهلي إذا انتظر لنهاية التعاقد يعني أنه لا يحتاج هذا اللاعب".