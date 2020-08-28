كورونا يضرب الرجاء المغربي بأول إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن لاعب فريق الرجاء عبد الإله مدكور تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتكون الحالة الأولى في الرجاء.

وحسبما جاء في صحيفة Le360 فإن الفريق خضع لمسحة طبية يوم الخميس والتي أظهرت أن اللاعب مدكور يُعاني من الإصابة بالفيروس ليتم نقله على الفور إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 25 سبتمبر لمباراة الذهاب ويوم 2 أكتوبر لمباراة العودة.

وفي نفس السياق تعرض عدد كبير من لاعبي الوداد منافس فريق الأهلي في دوري الأبطال للإصابة بفيروس كورونا حيث وصل عدد الحالات وفقًا لتقارير صحفية إلى 14 حالة.