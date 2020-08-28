كلوب يعلق على احتمالية ضم ميسي إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وجود احتمالية حول التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، حال مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة آرسنال في كأس الدرع الخيرية عن إمكانية ضم ميسي لليفربول: "ومَن لا يريد ميسي في فريقه؟ لكن لا توجد فرصة.. الأرقام ليست لنا على الإطلاق".

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وأضاف مدرب الريدز: "لست متأكدًا من أن بريميرليج بحاجة إلى دفعة بصفقة ميسي، لكنها ستكون دفعة بالتأكيد، سيكون من المثير للاهتمام رؤيتها، أود رؤيتها. لكنني لست متأكدًا من أنني سأفعل ذلك".

وكان ليونيل ميسي أرسل وثيقة مسجلة إلى برشلونة تفيد برغبته في الرحيل، ولكن النادي لا يعتقد أنه يستطيع استخدام البند الموجود في عقده الذي يسمح له بالرحيل المجاني قبل 10 يونيو الماضي.

ويُرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا غدا السبت بمباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، وآرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.