تقارير: ميسي حسم مستقبله مع جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني كان قد أخبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أيام، برغبته في الرحيل عن برشلونة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن جوارديولا، الذي كان مدربا لميسي خلال أربعة أعوام في برشلونة، أخبر اللاعب بأنه سيتحدث مع ملاك نادي مانشستر سيتي بشأن إمكانية التعاقد معه.

وكان موقعا "جول" و"سبوكس" الإخباريان قد ذكرا أمس الخميس أن مكالمة هاتفية جرت بين ميسي وجوارديولا.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" إن هذا يشكل مؤشرا جديدا على أن مانشستر سيتي أقرب الأندية المرشحة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما.

وأضاف التقرير أن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي متواجد بالفعل في كتالونيا، حيث يعتزم التحدث إلى جورجي والد ليونيل ميسي، خلال الأسبوع المقبل.

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وكان ميسي قد لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة بين عامي 2008 و2012، وشهدت تلك الفترة تتويجهما بالعديد من الألقاب من بينها لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن ميسي سيوقع ما يسمى عقد "ثلاثة إضافة إلى اثنين" مع مانشستر سيتي.

وتشير الصحيفة إلى أن ميسي قد يلعب لمدة ثلاثة أعوام ضمن صفوف مانشستر سيتي ثم ينتقل إلى النادي الشقيق، نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي، لمدة عامين بعدها.

وكان ميسي قد قدم وثيقة مسجلة لدى برشلونة تفيد بأنه يرغب في الرحيل عن النادي بدون مقابل، لكن النادي الكتالوني لا يعتقد أنه بإمكان ميسي استخدام هذا البند في العقد، الذي كان يسمح له بذلك لكن في موعد أقصاه العاشر من يونيو الماضي.

وعاش ميسي حالة من الغضب خلال الأعوام الأخيرة في ظل إخفاق النادي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به آخر مرة في عام 2015 .