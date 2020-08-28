رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موقفه بالإعلان عن استمراره ضمن صفوف يوفنتوس الإيطالي، وذلك ردا على الشائعات حول إمكانية سعيه للرحيل عن الفريق بعد خسارة يوفنتوس في دور الستة عشر من دوري الأبطال، وذلك رغم أن عقده مع الفريق من المفترض أن يستمر حتى عام 2022.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، يتضمن أبرز اللقطات في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، وعلق عليه قائلا :"في الوقت الذي استعد فيه لموسمي الثالث كلاعب في يوفنتوس، أشعر بأعلى درجة من الطموح والمعنويات."

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وأضاف النجم البالغ من العمر 35 عاما :"الأهداف والانتصارات والالتزام والتفاني والاحترافية. بكل ما أمتلك من قوة وبمساعدة ثمينة من زملائي وكل العاملين في يوفنتوس، سنعمل من جديد على غزو ايطاليا وأوروبا والعالم!."

وكان رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في عام 2018 وتوج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في كل من الموسمين.

لكن يوفنتوس تلقى صدمة بالخروج من دور الستة عشر من دوري الأبطال إثر التعادل مع ليون الفرنسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع تفوق ليون بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.