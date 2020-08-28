يستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال، مساء غدًا السبت، على ملعب "ويمبلي"، في كأس الدرع الخيرية.

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد موسم رائع، فيما توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

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عن الفريق منذ فترة طويلة، فيما يأمل أرسنال بالفوز من أجل تحقيق بطولة جديدة، تحت قيادة الإسباني الشاب، مايكل أرتيتا.

يدخل الريدز المباراة جاهز العدد وكامل دون إصابات، بعدما قام بمعسكر لمدة أسبوعين في النمسا،

تكلل بمباراتين وديتين، كانا أمام شتوجارت الألماني، وريد بول سالزبوج النمساوي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الدرع الخيرية

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تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الدرع الخيرية

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الدرع الخيرية عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري BeIn Sports.