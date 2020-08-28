اتحاد الكرة يكشف موعد انتهاء دوري القسم الثاني

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن موعد انتهاء دوري القسم الثاني للدوري والمقرر واستئنافه يوم ٢٠ سبتمبر المقبل. وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن الدوري سيتم إنهاؤه خلال ٢٥ يومًا من تاريخ استئنافه، بما يعني أنه سينتهي يوم ١٥ اكتوبر بنسبة كبيرة جدًا.

في نفس السياق، قررت لجنة المسابقات في القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، بدء مسابقة المظاليم بمجموعة الصعيد يوم ٢٠ سبتمبر ثم القاهرة يوم ٢١ ثم مجموعة بحري يوم ٢٣ من نفس الشهر.

تعلن اللجنة جدول مباريات القسم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار استئنافه رسميًا يوم ٢٠ سبتمبر المقبل.

عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، وحضر الجلسة د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة.

شهد الاجتماع أيضًا حضور د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام؛ إذ شهدت الجلسة الاتفاق على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل.

وشدد جمال محمد علي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس

جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يضم كلًا من:

خالد كامل رئيس اللجنة، وفي عضويتها كلًا من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا. بحري يوم ٢٣ من نفس الشهر.تعلن اللجنة جدول مباريات القسم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار استئنافه رسميًا يوم ٢٠ سبتمبر المقبل.عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، وحضر الجلسة د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة.شهد الاجتماع أيضًا حضور د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام؛ إذ شهدت الجلسة الاتفاق على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل.وشدد جمال محمد علي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يضم كلًا من:خالد كامل رئيس اللجنة، وفي عضويتها كلًا من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم.قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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