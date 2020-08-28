مستند .. اتحاد الكرة يجري مسحة كورونا ل٣٦ فردا لكل ناد بالقسم الثالث

ارسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابات رسمية لأندية القسم الثالث تحدد فيه موعد خضوع كل فريق لمسحات

واخطرت اللجنة الخماسية أندية القسم الثالث بإجراء مسحة كورونا لعدد ٣٦ فردا من كل ناد.

وتبدأ مسحات كورونا لأندية القسم الثالثة من غد السبت وحتى يوم ٥ سبتمبر المقبل. موعد خضوع كل فريق لمسحات كورونا واخطرت اللجنة الخماسية أندية القسم الثالث بإجراء مسحة كورونا لعدد ٣٦ فردا من كل ناد.وتبدأ مسحات كورونا لأندية القسم الثالثة من غد السبت وحتى يوم ٥ سبتمبر المقبل.

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