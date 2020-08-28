برنامج علاجي لحازم إمام

قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق

لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة المقبلة.

كان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة

الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.