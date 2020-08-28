قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريقلتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة المقبلة.
كان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراةالفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.
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