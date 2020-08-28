زي النهاردة من 100 سنة .. منتخب مصر يواجه إيطاليا في الأولمبياد

احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى مواجهة منتخب مصر وإيطاليا عام ١٩٢٠ في الأولمبياد. قالت صفحة الاتحاد: في مثل هذا اليوم (28 أغسطس 1920) خاض المنتخب الوطني المصري أول مباراة رسمية في تاريخه عندما واجه نظيره الإيطالي في دورة أنتويرب الأولمبية ببلجيكا وخسر (1 – 2) . المنتخب خاض اللقاء بتشكيل مكون من: كامل طه ومحمد السيد وعبد السلام حمدي و رياض شوقي وعلي الحسني وجميل عثمان وتوفيق عبد الله وحسن علوبة وحسين حجازي والسيد أباظة وزكي عثمان.

خاض المنتخب الوطني المصري أول مباراة رسمية في تاريخه عندما واجه نظيره الإيطالي في دورة أنتويرب الأولمبية ببلجيكا وخسر (1 – 2) . المنتخب خاض اللقاء بتشكيل مكون من: كامل طه ومحمد السيد وعبد السلام حمدي و رياض شوقي وعلي الحسني وجميل عثمان وتوفيق عبد الله وحسن علوبة وحسين حجازي والسيد أباظة وزكي عثمان.

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