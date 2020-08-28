أشرف صبحي يختتم زيارته لبورسعيد بمشاهدة مباراة فى الطائرة جلوس للمعاقين

أختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لبورسعيد بتفقد نادي الحرية للمعاقين مشاهدة مباراة فى الطائرة جلوس بالصالة المغطاة ، وكان بصحبته اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وسعاد المصرى عضو مجلس النواب والنائب السابق على الألفى رئيس النادى. وتم عرض على الوزير كافة إحتياجاته لتجهيز الصالة المغطاة وإستكمال الأعمال الإنشائية والتى تشهد أعمال تطوير من خلال ميزانية المحافظة وجهود مديريتى الشباب والرياضة والإسكان بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و500 ألف جنيه بعد توقف الأعمال الإنشائية بها منذ عام 1993. لتجهيز الصالة المغطاة وإستكمال الأعمال الإنشائية والتى تشهد أعمال تطوير من خلال ميزانية المحافظة وجهود مديريتى الشباب والرياضة والإسكان بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و500 ألف جنيه بعد توقف الأعمال الإنشائية بها منذ عام 1993. وأكد الوزير الشباب حرص الوزارة على دعم ورعاية أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وتلبية رغباتهم وإحتياجاتهم وتنفيذ المشروعات والبرامج المخصصة لهم وتوفير كود الإتاحة لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في إطار سياسة الوزارة لدمجهم في الأنشطة المختلفة مشيداً بالقدرات والمهارات التي يتمتعون بها وتحقيقهم للعديد من الإنجازات في شتي المجالات.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام بزيارة لمدينة بورسعيد إستغرقت يومين شملت زيارة المدينة والهمم وتلبية رغباتهم وإحتياجاتهم وتنفيذ المشروعات والبرامج المخصصة لهم وتوفير كود الإتاحة لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في إطار سياسة الوزارة لدمجهم في الأنشطة المختلفة مشيداً بالقدرات والمهارات التي يتمتعون بها وتحقيقهم للعديد من الإنجازات في شتي المجالات.وكان وزير الشباب والرياضة قد قام بزيارة لمدينة بورسعيد إستغرقت يومين شملت زيارة المدينة الرياضية ومتابعة تدريبات البراعم المشاركين في المشروع القومي لموهوبي الإسكواش ولقاء حواري مع شباب بورسعيد ، والمشاركة في ماراثون للدراجات بأنفاق بورسعيد .

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