إصابة أحد لاعبي الرجاء بفيروس كورونا

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النادي.

أوضح النادي أن عينة أحد لاعبي الفريق المغربي، أظهرت الفحوصات الطبية إيجابيتها من فيروس كورونا وتم عزله، من

أجل تلقي العلاج اللازم.

ومع عودة اللاعبين للفندق واستئناف المعسكر، كانوا مطالبين بالخضوع لمسحة طبية، والتي أكدت إصابة أحد لاعبيه بكورونا.