أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النادي.
أوضح النادي أن عينة أحد لاعبي الفريق المغربي، أظهرت الفحوصات الطبية إيجابيتها من فيروس كورونا وتم عزله، منأجل تلقي العلاج اللازم.
ومع عودة اللاعبين للفندق واستئناف المعسكر، كانوا مطالبين بالخضوع لمسحة طبية، والتي أكدت إصابة أحد لاعبيه بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أحد لاعبي الرجاء بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.