يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي لـ”حسام عوار”

كشفت مصادر صحفية فرنسية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد لتقديم عرض من أجل الحصول على لاعب وسط ليون الفرنسي “حسام عوار” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ويعد حسام عوار أبرز المواهب الشابة في أوروبا والمراقب من عديد الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد الاسباني وآرسنال الإنجليزي ومؤخرًا يوفنتوس الايطالي.
وذكر موقع “Fichajes” الفرنسي، أن مصدر مقرب من بطل إيطاليا “يوفنتوس“، أكد أن الاهتمام بلاعب الوسط الفرنسي حقيقي وأن إدارة البيانكونيري تدرس بجدية إمكانية تقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة من أجل الظفر بخدمات اللاعب.
ووفقًا لنفس المصدر فإن يوفنتوس مطالب بتقديم عرض بحوالي 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريد فريق ليون الحصول عليه من أجل التخلي عن لاعبه الموهوب في الميركاتو الحالي.
يذكر أن النجم الفرنسي الجزائري الأصل، خريج مدرسة نادي ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2016-2017 ومنذ ذلك الحين تمكن من المشاركة في 137 مباراة رسمية ونجح في تسجيل 24 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن عروض حسام عوار المميزة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع ليون جعل مدرب المنتخب الفرنسي “ديديه ديشان” يستدعيه لقائمة المنتخب الفرنسي لأول مرة.
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