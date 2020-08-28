أخبار برشلونة: خيار جديد لسواريز في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم برشلونة “لويس سواريز” أصبح يمتلك خيارًا آخر في الدوري الإيطالي، بعدما ارتبط اسم المهاجم بالإنتقال إلى أحد الأندية الهولندية والفرنسية في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المتوقع خروج لويس سواريز من نادي برشلونة هذا الصيف بعد أن أخبره المدرب الهولندي للنادي الكتالوني “رونالد كومان” بعدم الاعتماد عليه في المستقبل.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الايطالية أن بطل الدوري الايطالي في آخر تسع سنوات “يوفنتوس” يطمح إلى التعاقد مع لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضيف نفس المصدر أن الدولي الأوروجوياني يعد خيار مثالياً للمدير الفني الجديد للفريق الايطالي “أندريا بيرلو” الطامح إلى تعويض المهاجم “جونزالو هيجواين” المتوقع مغادرته تورينو هذا الصيف.

يذكر أن يوفنتوس لن يكون الفريق الوحيد الراغب في التعاقد مع سواريز فهناك فريقه السابق “أياكس أمستردام” الهولندي، و”باريس سان جيرمان” الفرنسي الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الأوروجوياني الآخر “إدينسون كافاني” الذي غادر الفريق.

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