رسميًا: تياجو سيلفا خامس صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي التوقيع مع المدافع الدولي البرازيلي “تياجو سيلفا” في صفقة إنتقال حر.
ووقع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق على عقد مدته سنة واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي مع النادي اللندني.
وقال تياجو سيلفا متطلعا إلى التحدي الجديد: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. يسعدني أن أكون جزءًا من تشكيلة فرانك لامبارد المثيرة للموسم المقبل”.
وأضاف : “أنا هنا للتحدي. أراكم قريبًا جماهير تشيلسي، وأتطلع إلى اللعب في ستامفورد بريدج”.
وقالت مديرة تشيلسي مارينا جرانوفسكايا: “يسعدنا أن نتمكن من إضافة لاعب بقيمة تياجو سيلفا إلى فريقنا”.
وأضافت : “بعد أدائه في أعلى المستويات لسنوات عديدة، لا يساورنا الشك في أن خبرته وجودته ستكمل العديد من المواهب المثيرة التي نملكها بالفعل هنا”.
وختمت بالقول: “سيكون تياجو سيلفا لائقًا بشكل ممتاز ونأمل أن يتمكن من إضافة بعض الألقاب الجديدة إلى فريقنا”.
جدير بالذكر أن تياجو سيلفا هو خامس صفقات تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد الألماني تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش والانجليزي بن تشيلويل والفرنسي مالانج سار.
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