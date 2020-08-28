بايرن ميونخ يتواصل مع لاعب وسط الإنتر لخلافة ألكانتارا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن بايرن ميونخ يجري محادثات مع لاعب وسط الإنتر، الدولي الكرواتي “مارسيلو بروزوفيتش” من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويطمح بطل أوروبا “بايرن ميونخ” إلى التعاقد مع لاعب وسط ميدان لتعويض الرحيل المحتمل للاسباني “تياجو ألكانتارا” القريب من الانتقال إلى ليفربول هذ الصيف.

ويعتبر بروزوفيتش قطعة أساسية في خطط المدير الفني للإنتر “أنطونيو كونتي“، لكن النادي الايطالي مرغم على البيع لتمويل الصفقات الجديدة التي سيقوم بها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب مارسيلو بروزوفيتش 32 مباراة خلال الموسم المنقضي 2019-20 مع وصيف بطل الدوري الايطالي سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 6 تمريرة حاسمة.

يذكر أن الدولي الكرواتي الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2022 انضم لصفوف الإنتر خلال الميركاتو الصيفي 2016 مقابل 5 ملايين يورو قادماً من دينامو زغرب الكرواتي.

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