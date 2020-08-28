أخبار برشلونة: كومان يستهدف التعاقد مع لاعب هولندي في الميركاتو الصيفي

يسعى المدير الفني لنادي برشلونة “رونالد كومان“، إلى تجديد الفريق الذي خرج بدون ألقاب خلال الموسم المنقضي 2019-20 لذلك حدد قائمة من الأسماء الراغب في التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية كتالونية أنه من بين هذه الأسماء لاعب أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك“، وكذلك لاعب ليفربول الإنجليزي “جورجينيو فينالدوم” لتعزيز خط الوسط بالفريق.

وكشف تقرير لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فينالدوم هو الأقرب للإنضمام إلى برشلونة، إذ يثير إهتمام كومان بسبب إعجابه الشديد بطريقة لعبه عندما كان مدرباً للمنتخب الهولندي كما أن عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل تجعل فرصة التعاقد معه أسهل.

ويرغب فينالدوم في خوض تجربة جديدة خارج ليفربول بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع الريدز كما أن اقتراب الاسباني “تياجو ألكانتارا” من آنفيلد يعد عاملاً مؤثراً كذلك على قراره.

يذكر أن جورجينيو فينالدوم مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2021 ما يجعل إمكانية الوصول إلى إتفاق يرضي كل الأطراف واردة جداً.

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