رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الأحد المقبل 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وستلعب مباراة الزمالك وإنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد فريق إنبي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.