رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما يقف رصيد نادي الزمالك إلى 42 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 15 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

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5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.