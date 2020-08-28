رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما يقف رصيد نادي الزمالك إلى 42 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1 – النادي الأهلي 59 نقطة.

2 – بيراميدز 42 نقطة.

3 – نادي الزمالك 42 نقطة.

4 – المقاولون العرب 40 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.

6 – إنبي 30 نقطة.

7 – سموحة 28 نقطة.

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8 – الإسماعيلي 27 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة

10 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.

11 – مصر المقاصة 23 نقطة.

12 – وادي جلة 23 نقطة.

13 – أسوان 23 نقطة.

14 – طلائع الجيش 22 نقطة.

15 – المصري 21 نقطة.

16 – الجونة 21 نقطة.

17 – نادي مصر 17 نقطة.

18 – طنطا 16 نقطة.