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رياضة | برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يعلن عن إصابة لاعبه بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة عن إصابة إحدى لآلئ فريق الشباب، وهو الياباني الواعد هيروكي آبي، بفيروس كورونا، وخضوعه حالياً للعزل في منزله.

يتواجد مهاجم الفريق الكاتالوني (21 عاماً)، الذي انضم للبرسا الصيف الماضي قادماً من فريق كاشيما انتلرز، في صحة جيدة.

وأصبح آبي رابع لاعب في الصفوف الفريق الكاتالوني يصاب بالوباء، بعد كل من صامويل أومتيتي، توديبو، وميراليم بيانيتش.

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