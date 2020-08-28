رياضة | مرتضى منصور: استكملنا الدوري للفوز على الأهلي فقط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: استكملنا الدوري للفوز على الأهلي فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيى، الإعلامي بقناة الزمالك، عن رسالة من مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، للاعبيه عقب الهزيمة أمام المقاولون (2-1)، في الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى، إنه وافق على استكمال الدوري، من أجل الفوز على الأهلي، وهو ما حدث بالفعل في لقاء القمة (3-1).

وتابع يحيى، مقدم برنامج (زملكاوي): "مرتضى منصور قال لي بالحرف الواحد، إن بطولة الدوري الحالية هي بطولة الموت والرعب بسبب كورونا، والزمالك ينظر لها كإعداد لدوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف: "قال لي لست حزينا، لأننا لا نملك حكما مثل إبراهيم نور الدين (الذي أدار مباراة الأهلي والجونة) كما أن الحكم محمد معروف ذبح الزمالك أمام المقاولون، ورفض احتساب ضربتي جزاء".

كما هاجم مرتضى المدافعين عن وليد سليمان، نجم الأهلي، بعد التحامه مع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك، الذي نتج عنه إصابة الأخير.