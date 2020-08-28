رياضة | رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تياجو سيلفا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تياجو سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميا مع المدافع الدولي البرازيلي تياجو سيلفا لمدة موسم، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكشف النادي الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع الدولي البرازيلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

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تياجو سيلفا سبق اللعب بقميص اي سي ميلان الإيطالي لينضم بعدها إلى باريس سان جيرمان ليحط الرحال بعدها في تشيلسي.

وقال سيلفا في أول تصريح له عقب انضمامه رسميا إلى تشيلسي :"سعيد للغاية بالانتقال إلى تشيلسي ومسرور جدًا بأن أكون جزء من تشكيل فرانك لامبارد المثيرة في الموسم المقبل وأنا هنا لاتحدى الألقاب".

وأضاف :"أراكم قريبا مع جماهير تشيلسي واتطلع إلى اللعب في تشيلسي".