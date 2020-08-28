رياضة | نجم الأهلي يخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع أيمن أشرف مدافع الفريق للفحص الطبي، على هامش مران الفريق.

ويأتي خضوع أشرف للفحص، من أجل حسم قرار مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي، المقررة غدًا السبت، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف، تعرض إلى إصابة بكدمة في عظمة الحوض خلال كرة مشتركة في مباراة الجونة التي أقيمت أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة بهدف دون رد، وغادر أيمن أشرف المباراة بسبب هذه الكدمة وشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.