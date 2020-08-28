رياضة | صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أحد وكلاء اللاعبين على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، محمد رزق مدافع فريق الاتحاد السكندرى، وعرض عليهم إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتواجد رزق ضمن قائمة المرشحين للتواجد داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأكد احتياج الفريق للتعاقد مع مدافع جديد، بعد إصابة محمود متولى بقطع فى الرباط الصليبى، بجانب إصابة سعد سمير، ووجود العديد من الثغرات في خط الدفاع الخلفى.

ويرحب محمد رزق بفكرة إمكانية الانتقال للنادي الأهلي فى الفترة المقبلة، رغم وجود بعض التحفظات من جانب لجنة التخطيط بسبب عامل السن، إذ تجاوز رزق حاجز الـ30 عاما، وترحب إدارة زعيم الثغر ببيع اللاعب حال وصول عرض مناسب.

وقد شارك محمد رزق فى 20 لقاء مع الاتحاد بالدورى، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء.