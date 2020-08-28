رياضة | نحو حلم الصعود للممتاز "ب".. سلة السكة تهزم م.نصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نحو حلم الصعود للممتاز "ب".. سلة السكة تهزم م.نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي السكة الحديد على نادي م.نصر أمس بنتيجة 66 - 63 على ملعب نادي الزهور.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي من المباراة ليفوز السكة في الوقت الأضافي.

وبذلك يستمر "السكة" على قمة مجموعة الترقي بـ 11 نقطة، والتي تتكون من سوهاج، بنها، كفر الشيخ، ستاد المنصورة ومدينة نصر على الترتيب.

ومن المقرر أن يصعد أصحاب المركز الأول والثاني إلى دوري الممتاز "ب" لكرة السلة.