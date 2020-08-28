رياضة | نحو حلم الصعود للممتاز "ب".. سلة السكة تهزم م.نصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نحو حلم الصعود للممتاز "ب".. سلة السكة تهزم م.نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي السكة الحديد على نادي م.نصر أمس بنتيجة 66 - 63 على ملعب نادي الزهور.
وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي من المباراة ليفوز السكة في الوقت الأضافي.
وبذلك يستمر "السكة" على قمة مجموعة الترقي بـ 11 نقطة، والتي تتكون من سوهاج، بنها، كفر الشيخ، ستاد المنصورة ومدينة نصر على الترتيب.
ومن المقرر أن يصعد أصحاب المركز الأول والثاني إلى دوري الممتاز "ب" لكرة السلة.