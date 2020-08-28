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رياضة | برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يستقر على بديل المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني، أولى خطوات البحث عن بديل لأسطورة للفريق ليونيل ميسي، استعداداً للموسم المقبل.

وأبلغ محامو ميسي برشلونة، الثلاثاء الماضي، تفعيل بند خروج اللاعب من برشلونة هذا الصيف دون مقابل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف ضم الجناح السنغالي ساديو ماني، نجم نادي الإنجليزي، لكي يصبح بديلاً لميسي.

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وتألق ماني مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف عام 2016 قادماً من ساوثهامبتون.

وساهم ماني في حصول ليفربول على لقب الممتاز هذا الموسم بعد غياب 30 عاماً.

يذكر أن رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، أشرف على تدريب ماني في ساوثهامبتون، قبل أن يرحل لصفوف الريدز.

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