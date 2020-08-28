رياضة | تعليق مدرب آرسنال على مستقبل محمد النني مع الجانرز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق مدرب آرسنال على مستقبل محمد النني مع الجانرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على مستقبل محمد النني لاعب الفريق مع الجانرز.

وهناك حالة من الغموض حول إمكانية بقاء أو رحيل النني عن آرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، كما حدث في 2019، وانتقل إلى بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وخلال تصريحات بمؤتمر صحفي لمباراة ليفربول في كأس الدرع الخيرية قال أرتيتا: "أعرف النني جيدًا، لقد لعبت بجانبه في آرسنال، لذلك فأنا أعرف نقاط قوته وضعفه".

وأضاف: "لا أعرف بعد إذا ما كان النني سيبقى أم لا، ولكنه شخص إيجابي ولديه طموح وحافز كبيرين حقًا، وسيحصل على كل دعمنا ومساندتنا في آرسنال ".

يذكر أن النني لديه بعض العروض الخارجية وأغلبها من الدوري التركي، حيث يرغب جالطة سراي وطرابزون سبور في التعاقد معه على سبيل الإعارة.