رياضة | الهلال يؤجل التجديد لـ الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال يؤجل التجديد لـ الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بأن إدارة نادي الهلالقررت تأجيل تجديد عقد ثنائي الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال أجلت التجديد للثنائي من أجل التفرغ لحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقامت إدارة الهلال بوضع ملف التجديد للفرج والشهراني ضمن أولوية الإدارة بعد انتهاء المسابقة.

ويستعد الهلال لملاقاة الحزم يوم السبت المقبل، في لقاء الجولة 28 من دوري المحترفين، حيث يطمح الهلال لتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري رسميًا.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري المحترفين، برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.