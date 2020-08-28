رياضة | اتحاد الكرة يعاقب كارتيرون بسبب مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعاقب كارتيرون بسبب مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير جودة مراقب الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مالياً.

ورفض كارتيرون حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء المقاولون العرب بالدوري المصري.

Advertisements

وأكد مراقب اللقاء في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، أن كارتيرون سيتعرض لعقوبة جديدة وفقاً للائحة البطولة.

وخسر الزمالك أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة 22 للدوري أمس الخميس في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة .