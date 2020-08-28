الامارات | رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد ان انتهى عقده مع نادي باريس سان جيرمان دون أن يتوصل لاتفاق للتجديد، ليُقرر نجم ميلان السابق خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تشيلسي على حسابه في الرسمي في "تويتر": "أكمل نادينا تعاقده مع أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، حيث انضم لنا تياغو سيلفا".

وأوضح النادي مدة العقد، قائلًا: "مدافع باريس سان جيرمان السابق، وقع على عقد مدته عام واحد، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا أخرى".

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