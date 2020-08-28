- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يدخل في مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي لإتمام صفقة ميسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن النجم الجزائري رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضهم على برشلونة ضمن صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات قريباً من الرحيل عن بيته الكاتالوني.
وقالت الصحيفة إن القائمة المعروضة للبيع تضم: رياض محرز، البرتغالي بيرناردو سيلفا، البرازيلي غابرييل جيسوس، إضافة إلى المدافعيين إيريك غارسيا وأنجيلينو.
وأوضحت الصحيفة أن "والد ميسي يجري المفاوضات حول الصفقة مع المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي فيران سوريانو"، مشيرة إلى أن "العرض يمتد لـ3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رياض محرز يدخل في مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي لإتمام صفقة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.