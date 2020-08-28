الامارات | رياض محرز يدخل في مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي لإتمام صفقة ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يدخل في مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي لإتمام صفقة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن النجم الجزائري رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضهم على برشلونة ضمن صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات قريباً من الرحيل عن بيته الكاتالوني.

وقالت الصحيفة إن القائمة المعروضة للبيع تضم: رياض محرز، البرتغالي بيرناردو سيلفا، البرازيلي غابرييل جيسوس، إضافة إلى المدافعيين إيريك غارسيا وأنجيلينو.

وأوضحت الصحيفة أن "والد ميسي يجري المفاوضات حول الصفقة مع المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي فيران سوريانو"، مشيرة إلى أن "العرض يمتد لـ3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي".

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