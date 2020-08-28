الامارات | كورونا يصيب بوغبا ونجوم تشيلسي.. الدوري الإنجليزي في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب بوغبا ونجوم تشيلسي.. الدوري الإنجليزي في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إن الفحوص الطبية أثبتت إصابة لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا بفيروس كورونا.

وسوف يتعين على اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، عزل نفسه لمدة 14 يوما.

وسيغيب بوغبا عن مباراة المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية في السويد يوم السبت 5 سبتمبر، والمباراة أمام كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في فرنسا.

ومع ذلك، قد يكون بوغبا مؤهلا للانضمام لقائمة لاعبي مانشستر يونايتد في أول مباراة للفريق بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس في أولد ترافورد يوم 19 سبتمبر.

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وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان اليوم: "يتمنى الجميع في يونايتد الشفاء العاجل لبول قبل الموسم الجديد".

من جهة أخرى، أصيب أربعة نجوم من تشلسي الإنجليزي بكورونا أيضاً، وتم وضعهم في الحجر الصحي، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الدوري، وهم: مايسون ماونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري، والأميركي كريستيان بوليسيتش.

وأمام حالات كورونا يرتفع عدد إصابات اللاعبين بالفيروس، مما يدفع رابطة الدوري الإنجليزي إلى اتخاذ قرار تأجيل انطلاقة الدوري الإنجليزي المقرر أن يبدأ في 12 سبتمبر المقبل.

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