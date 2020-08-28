شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يطالب الأهلي بتأجيل عودتة من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب وليد أزارو، لاعبى الأهلى تأجيل عودتة للانضمام للفريق إلى نهاية سبتمبر المقبل وذلك لرغبتة في إنهاء بعض الأمور الخاصة بالمغرب فضلا عن أنه لن يشارك مع الفريق في دورى الأبطال الإفريقي لأنه رحل عن الفريق في شهر يناير الماضى معاراً للاتفاق السعودي.
ويؤدى اللاعب برنامج تدريبى خاص بمتابعة من الجهاز الفنى للاهلى وذلك للحفاظ على لياقتة البدنية لحين إنتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فان الأزمة التي يخشاها أزارو هو تجميده خاصة أن علاقتة برينيه فايلر متوترة .
كان أزارو قد أنتهت إعارتة مع الإتفاق السعودى في 30 يونيو الماضى ورفض تمديد الإعارة بداعى اعتراضه على قرار الخصم الذي طار مستحقاتة بسبب فيروس كورونا .
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