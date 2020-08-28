شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحضيراتة اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري المقررة غدًا السبت، في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، استقر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي يضم: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي.
ويُنتظر أن يتضمن المران الختامي اليوم التركيز على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، وذلك لرغبة المدير الفني في حل أزمة قلة التهديف التي يعانى منها الفريق منذ فترة.
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