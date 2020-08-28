شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران الختامي اليوم استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المصري المقررة غدًا السبت، في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز.
ويتحدث فايلر خلال المواجهة عن بعض الجوانب الفنية، وتصويب الأخطاء التي حدثت مؤخرًا، بجانب شرح لخطة المباراة التي استقر عليها المدير الفني لمواجهة المصري.
ويُنتظر أن يركز فايلر خلال المران على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها باللقاء، ومراجعة التكليفات للعناصر التي ستخوض المباراة .
وشاهد المدير الفني عدد من التسجيلات للمباريات التي خاضها المصري مؤخرًا، للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس.
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الوضع في مصر
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اصابات
98,062
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تعافي
69,612
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وفيات
5,342
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