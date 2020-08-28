شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل الاستعداد للأهلي.. وطارق العشري يدرس «الأحمر» بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين خلال الأيام الماضية، للوصول بهم إلى أعلى فورمة استعدادًا لمواجهة الأهلي التي ستجمع الفريقين مساء السبت، بالجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز، وترجمة الفرص إلى أهداف.

كما قرر «العشري» مشاهدة تسجيلات لمباريات الأحمر الأخيرة، خصوصًا أمام الزمالك والجونة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

ويخوض المصري مرانه الأخير اليوم الجمعة ببرج العرب، وينتظر أن يختار العشرى قائمة الـ18 عقب انتهاء المران.