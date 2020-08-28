شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك جاهز للمشاركة مع ليفربول أمام أرسنال غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية فيرجيل فان دايك، لمباراة الغد أمام آرسنال، مشيرًًا إلى احتمالية ظهور ترينت أليكساندر-آرنولد مع الريدز في ويمبلي.
وكان فان دايك تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة سالزبروج الودية التي جمعت الفريقين في معسكر الريدز بالنمسا، والتي انتهت بالتعادل «2-2».
ويلتقي ليفربول في مباراة درع المجتمع يوم السبت مع أرسنال، بطل كأس إنجلترا، قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري في مواجهة ليدز يونايتد الوافد الجديد في 12 سبتمبر المقبل.
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