شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي بمباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للمشاركة الأساسية مع فريقه في مباراته ضد المصري غداً في الجولة الـ23 من بطولة الدوري لتعويض غياب المالي آليو ديانج الذي لن يُشارك أمام الفريق البورسعيدي بسبب حصوله على إنذار ثالث في مباراة الجونة أول أمس ، الأربعاء، في الدوري وإنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف..

وشارك حمدي فتحي رفقة ديانج وعمرو السولية ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الزمالك في الجولة قبل الماضية السبت الماضي التى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي أمام الجونة وحل بديلاً في الدقيقة 87 بدلاً من محمد مجدي قفشة.

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على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مضيفا أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة للإيقاف، المقرر لها غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري ، وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام في تدريبات الفريق.

ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.