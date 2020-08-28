شكرا لقرائتكم وكيل فرجاني ساسي يعلق على حقيقة عرضه على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى.قائلا: "قد يكون وكيله؟!.. أين المعلومة المؤكدة فى ذلك هذا الأمر العارى تماما من الصحة وما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟.. لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"، وجاء رد وكيل ساسى بعد ما تردد فى الساعات الماضية عن عرضه على الأهلى وهو ما نفاه تماما وكيل اللاعب.

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ويرتبط فرجانى ساسى بعقد ممتد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل وأبدى وكيل اللاعب التونسى اندهاشه التام من تلك الأنباء خاصة إنه تحدث فى أكثر من مناسبة إن اللاعب يشعر بالراحة التامة داخل جدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفسه أحد أبناء النادى الأبيض خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى يتلقاها من مرتضى منصور، رئيس النادى، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما إنه أكد حول رغبة ساسى فى تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد لذا لا يوجد أى نية لديه فى التفكير بأية عروض أخرى خاصة فى ظل تمسك إدارة النادى بجهوده ومساندة جماهير الفارس الأبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة قادما من النصر السعودى، مشددا حول استمرار ساسى ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل وإن طموحاته مع الفريق هو حصد الألقاب والمساهمة مع زملائه فى المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك بها الفريق.

واحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.